Nicolas Córdova es el encargado de comandar a la selección chilena. El adiestrador nacional llega para asumir la debacle que dejó Ricardo Gareca y completar las últimas dos fechas de Eliminatorias. Pero también tiene un objetivo en el horizonte y que es de palabras mayores como el Mundial sub 20.

La Roja está presente en el torneo como país organizador y buscará dar el batacazo. Para ello, se creó una de las reglas más polémicas del último tiempo y que tiene relación con la inclusión de jugadores sub 21.

El tema es que pese a las complicaciones que han puesto los clubes, hay al menos cuatro jugadores que destacan en dicho requerimiento. Lo que puede beneficiar a Córdova.

Así lo destacó la propia cuenta de la Liga de Primera donde informó de los jugadores que más minutos han sumado. Lo que llama la atención de entrada ya que no son de Colo Colo ni Universidad de Chile.

En el podio de los jugadores que más han jugado en este 2025 son: Rodrigo Godoy de O’Higgins (2676 minutos), Emiliano Ramos en Everton (1866) y Sebastián Arancibia de Universidad Católica (1608). A este selecto grupo también destacan a Felipe Faúndez de O’Higgins, que con los minutos por su participación en la Roja llegaría hasta a los 1954 minutos.

Grupo de jugadores que ya han sumado citaciones tanto en el Sudamericano sub 20 que se disputó a principio de año, como en los diversos microciclos que se han realizado está temporada.

Por lo que, no ocurrir ningún imprevisto, podrían ser de las piezas claves en el engranaje que tendrá la Roja en el Mundial que se avecina en septiembre y octubre en el país. Esto debido a que cumplen el principal requerimiento que pide Córdova: rendimiento por mérito y no por cumplir.

“El jugador de la Roja sub 20 tiene que jugar por mérito propio y no por una regla. Está regla se hizo antes del Mundial y ahora hay qué preguntarse para qué se hizo. Lo importante es que salgan jugadores competitivos”, sentenció el adiestrador en conversación con ESPN.

¿Contra quién juega Chile en el Mundial sub 20?

La selección chilena está en el grupo A del Mundial sub 20 con NuevaZelanda, Japón y Egipto.

Según el fixture del torneo, el debut es el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Luego la segunda fecha ante Japón el 30/9 también en el mismo horario.

La fase de grupos se cierra el viernes 3 de octubre también a las 20:00 horas ante Egipto. Todos los partidos serán disputados en el Estadio Nacional. Cabe consignar que el torneo será transmitido por Chilevisión y DSports.

