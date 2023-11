La Selección Chilena continúa en búsqueda de un nuevo entrenador para dirigir en la Copa América 2024, la segunda patita de las Eliminatorias Sudamericanas y el resto de los desafíos que se vienen. Los nombres que han sonado son muchos, pero los favoritos del directorio pocos.

Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros y Nicolás Córdova asoman como los principales candidatos; sin embargo, otros entrenadores han aparecido como potenciales DT de La Roja, como Ariel Holan, José Luis Sierra, Jorge Almirón, Gustavo Huerta… y también Manuel Pellegrini.

Uno que no está de acuerdo con un posible llamado al Ingeniero es Arturo Vidal. El King habló en una transmisión de Twitch sobre el respeto que tiene respecto a su forma de trabajar, y afirmó que no le gustaría que eso se arruine para los chilenos en caso de malos resultados con la Selección Chilena.

“Es un entrenador que ha hecho una carrera espectacular, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, no sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio (Bravo) es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar”, comentó.

Vidal agregó, sobre Pellegrini, que un plus que tiene es que “maneja muy bien los grupos; más allá no sé mucho, pero su carrera lo dice todo. Por algo es el mejor entrenador de Chile, por algo ha estado en los mejores equipos del mundo”, destacó.

El mediocampista tuvo la oportunidad de trabajar con el Ingeniero en el pasado. “Una vez tuvimos una chance de trabajar juntos, no se dio, porque preferí yo otras cosas, preferí seguir mi carrera. Pero sí tuvimos una chance una vez de trabajar juntos, no se dio. Es un extraordinario entrenador”, destacó.

Pero a poco andar, aprovechó de descartarlo en La Roja. “¿Te digo la verdad? No me gustaría ver a Pellegrini en la Selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en toda su carrera, se le puede manchar en la Selección si le va mal”, añadió.

“Estoy en la Selección, sé cómo son las cosas. Sé que es difícil, la gente quiere resultados, la Selección Chilena no es Brasil, no es Argentina, es una Selección que tiene que siempre venir de atrás”, manifestó Vidal.

De todos modos, y aunque afirmó que le encantaría que se pusiera en el banco de la Selección Chilena, prefiere que no lo haga por temor al hate de redes sociales. “Creo que esa es la duda que él tiene de venir a la Selección. A todos nos gustaría que esté en la Selección en Chile, pero sí, ese es el peligro que tiene de venir”, cerró el King.

¿Cuándo volverá a jugar la selección chilena?

La Roja tendrá una larga pausa en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2023, volviendo a jugar por los puntos recién en septiembre del próximo año. Sin embargo, en marzo el equipo de todos disputará dos amistosos con rivales aún por confirmar en suelo europeo; servirán para preparar la Copa América, que será en junio del 2024.

