En España hay mucha expectación por lo que son las últimas semanas del mercado de fichaje. Ya en siete días más comienza La Liga, por lo que muchos elencos hacen los esfuerzos para cerrar el plantel.

Uno de ellos es el Betis que dirige Manuel Pellegrini, que tiene como gran objetivo conseguir la continuidad del brasileño Antony, quien estuvo a préstamo en los últimos meses procedente desde el Manchester United.

La intención del delantero es mantenerse en el cuadro andaluz, entendiendo que el Ingeniero le sacó un gran rendimiento y eso puede llevarlo a integrar el Scratch para el Mundial del próximo año.

Las tres aristas en el caso de Antony con Betis

El problema es que se topa con su elevado valor, el que es imposible de costear para el Betis. Así al menos lo señala el periódico El Diario de Sevilla.

Antony se lució en Betis gracias a Pellegrini

“Hay tres cosas que a día de hoy parecen prácticamente infranqueables: que Antony prioriza por encima de todo intentar estar en el Mundial, y quedarse en el United no es una opción”, señalan como primer punto.

“Que los Red Devils quieren sacar como mínimo 40 millones por él“, dicen como segundo ítem y que “el Betis le está reservando la plaza de extracomunitario pero no va a salirse de la hoja de ruta económica”.

Lo concreto es que esperará al menos 10 días más, hasta el debut de Betis ante el Elche, programado para el 18 de agosto. Si en esa fecha no ha logrado cerrar el acuerdo, escuchará otras opciones.

También es un asunto importante el sueldo del jugador: entiende que otros clubes más poderosos pueden pagarle hasta 12 millones de euros anuales, superior a los 9 millones que percibe actualmente.

