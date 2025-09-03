Un nuevo comienzo para La Roja: apuestas en Brasil vs Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Brasil vs Chile, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este jueves a las 20:30 horas, Chile comenzará con un nuevo proceso en la selección de fútbol, de la mano de Nicolás Córdova, y sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. El rival será Brasil y el escenario elegido, el Maracaná, en un duelo para que las nuevas promesas nacionales demuestren su talento.

La Canarinha sumó 25 puntos y está en el tercer puesto, por diferencia de gol, ya que Ecuador tiene las mismas unidades pero la valla menos vencida del continente. La Roja sigue en el último lugar tras dos triunfos, cuatro empates y 10 derrotas.

En la previa del partido, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Brasil vs Chile

Anotará en cualquier momento: Raphinha 2.30 Córners de Chile: Más de 2.5 2.30 Tiros al arco de Lucas Cepeda: Más de 0.5 2.55

El goleador de Brasil, Raphinha

Raphinha es el goleador de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, con cinco tantos. En la 2024/25, tuvo la mejor temporada de su carrera: 34 goles y 23 asistencias en 57 apariciones con el Barcelona.

Anotará en cualquier momento: Raphinha – 2.30 en Betano

Al menos tres córners para La Roja

En 12 de sus 16 partidos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Chile ejecutó más de dos tiros de esquina. Además, Brasil recibió al menos tres córners en 10 de sus 16 actuaciones.

Córners de Chile: Más de 2.5 – 2.30 en Betano

Un tiro al arco de Cepeda, una de las piezas clave para el futuro

En cuatro de sus cinco recientes juegos con La Roja, Lucas Cepeda, jugador de Colo Colo, remató al menos una vez a puerta. En esa cantidad de encuentros, registró tres goles y dos asistencias.

En la Liga de Primera 2025 con el Cacique, suma 16 tiros al arco en 18 encuentros, con un total de 50 disparos.

Tiros al arco de Lucas Cepeda: Más de 0.5 – 2.55 en Betano

Cuotas en Brasil vs Chile

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Brasil vs Chile: últimos partidos