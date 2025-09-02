Chile visita a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias: ¿Cuánto paga el triunfo de La Roja?

La Selección Chilena de Nicolás Córdova, sin chances de llegar al repechaje, viaja al Maracaná para jugar con la Verdeamarela.

Tras quedar fuera de la carrera hacia la Copa del Mundo 2026 y con la salida de Ricardo Gareca, la Selección Chilena afronta una nueva etapa bajo el mando de Nicolás Córdova, de cara a los últimos dos duelos de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el cierre de su participación, La Roja será local ante Uruguay, aunque antes deberá visitar el Maracaná para enfrentar a Brasil. En este escenario, repasamos los antecedentes más recientes entre ambos seleccionados y las cuotas para el partido.

Apuestas al resultado del partido de Brasil vs Chile

Brasil es ampliamente favorito

Brasil había comenzado con dudas su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, pero con una serie de resultados positivos aseguró su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Tras la derrota 4-1 ante Argentina, Carlo Ancelotti tomó el mando y sumó un empate con Ecuador y una victoria por la mínima frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro.

Como local en clasificatorias, la Canarinha acumula cuatro triunfos y un empate, además de haber ganado los siete duelos históricos ante La Roja en esa condición.

Los empates entre Chile y Brasil

Los empates entre Chile y Brasil

El último empate entre Chile y Brasil fue en el Mundial 2014, cuando la Verdeamarela avanzó por penales.

En Eliminatorias, la igualdad más reciente fue rumbo a Alemania 2006, con goles de Luís Fabiano y Reinaldo Navia.

En estas clasificatorias, ambos equipos registraron cuatro empates en 16 partidos.

Un nuevo comienzo para La Roja

Un nuevo comienzo para La Roja

La Roja solo consiguió dos triunfos en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, ambos en condición de local frente a Venezuela y Perú. Con esos resultados, el seleccionado chileno quedó sin opciones de clasificar al torneo más importante del planeta, lo que abrió paso a la reciente llegada de Nicolás Córdova como entrenador, que apuesta a nuevos jugadores para renovar las ilusiones de cara al futuro.

Brasil, por su parte, sumó más tropiezos de los esperados: perdió ante Argentina en los dos duelos, además de caer con Paraguay, Colombia y Uruguay.

La última victoria de Chile frente a la Verdeamarela se remonta a la primera jornada de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2018.

Chile vs Brasil: últimos partidos

Chile vs Brasil: últimos partidos