Uno de los grandes golpes al mercado de fichajes fue el arribo de Alexis Sánchez a Sevilla, quien justo antes del cierre del libro de pases acordó con el cuadro español.

El ex Niño Maravilla retornó a la Liga tras terminar de forma anticipada su contrato con Udinese, club que no lo tenía en cuenta y por ello recaló en la tienda andaluza.

Alexis llega al cuadro de Nervión a juntarse con otro chileno, porque será compañero de Gabriel Suazo, quien está concentrado en la Selección y será el capitán de la Roja ante Brasil.

Alexis Sánchez sigue sin entrenar en Sevilla

Alexis Sánchez llegó a Sevilla el pasado lunes y firmó su contrato con el cuadro español, sin embargo, todavía no se une a los entrenamientos.

Ya van dos días que el delantero no participa de los trabajos que encabeza el entrenador argentino Matías Almeyda, situación que fue destacada por la prensa sevillana.

“Alexis Sánchez aún no entrena con el grupo debido a problemas burocráticos que se espera solucionar esta misma semana”, explicó el citado medio.

La idea de Alexis es integrarse en el corto plazo a los entrenamientos y así ser una alternativa para Sevilla, que suma dos derrotas y un triunfo en el arranque de la Liga de España.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Sevilla vs Elche por la Liga de España?

El próximo partido de Sevilla en la Liga de España será el viernes 12 de septiembre, cuando desde las 16:00 horas de Chile reciba a Elche por la cuarta fecha.

