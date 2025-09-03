Perú está obligado a ganar contra Uruguay en el Centenario: ¿Cuánto paga su hazaña?

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Uruguay vs Perú, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los seleccionados que aún tiene chances matemáticas de clasificar a la Copa del Mundo 2026 es Perú. De todos modos, el panorama es complejo: primero debe superar a Uruguay en el Estadio Centenario, en el marco de la fecha 17.

A su vez, Venezuela y Bolivia deben perder sus juegos en ambas jornadas y, por último, la Blanquirroja tendrá que conseguir otros tres puntos en su casa ante Paraguay. La Celeste tiene el repechaje asegurado, aunque solo una catástrofe permitiría que ocupe ese lugar y, sin dudas, estará en el próximo Mundial.

En la previa del partido, nuestro analista te propone tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Uruguay vs Perú

Goles totales: Menos de 2.5 1.75 Tarjetas de Uruguay: Más de 1.5 1.91 Anotará en cualquier momento: Brian Rodríguez 3.30

Escasa cantidad de goles de uruguayos y peruanos

En 14 de los 16 compromisos de Perú y en 11 de los 16 cotejos de Uruguay en estas clasificatorias de CONMEBOL para el Mundial 2026, se registraron menos de tres goles.

En los últimos seis partidos entre ambos, se contabilizaron dos tantos o menos.

Goles totales: Menos de 2.5 – 1.75 en Betano

Más de una tarjeta para los charrúas

En 11 de los 16 encuentros que disputó en las Eliminatorias Sudamericanas, el seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa registró al menos dos tarjetas en contra.

Tarjetas de Uruguay: Más de 1.5 – 1.91 en Betano

Brian Rodríguez en forma con el América

Uno de los jugadores uruguayos en mejor forma en la actualidad es Brian Rodríguez, que se desempeña en el América de México. El extremo de 25 años lleva cinco goles y cuatro asistencias en sus 11 titularidades con el club.

Anotará en cualquier momento: Brian Rodríguez – 3.30 en Betano

Cuotas en Uruguay vs Perú

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Si quieres seguir cada jugada y ajustar tus pronósticos mientras la acción sucede en el Centenario, la opción de apuestas en vivo de Betano es una alternativa ideal. Con esta herramienta podrás reaccionar al ritmo del partido, aprovechar cambios en las cuotas y vivir la emoción de apostar minuto a minuto.

