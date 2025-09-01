Universidad de Chile viene de recibir un duro golpe en la Liga de Primera, porque perdió por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol nacional.

El resultado es un balde de agua fría para los azules, que ven como se escapa cada día más Coquimbo Unido en la cima de la tabla de posiciones, porque le sacó 15 puntos de ventaja a la U.

Los universitarios tienen que dar vuelta la página y ahora estén pensando en la resolución final de la Conmebol, sobre la serie con Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

ver también Jugó en la U, ganó la Copa Sudamericana 2011 y tras el Superclásico dice: “Te da a pensar mal…”

En Perú anticipan el fallo de la Conmebol sobre la serie de Independiente y la U

No sólo en Chile y Argentina están pendiente de la definición de la llave, porque en Perú están expectantes en conocer el nombre del rival de Alianza Lima en cuartos de final.

En Líbero del vecino país se la jugaron con que la U va a clasificar a cuartos y será el oponente de los Íntimos en la serie de los ocho mejores.

“De acuerdo a la información que maneja Líbero en su última edición impresa, durante las próximas horas la Conmebol tomará una radical decisión tras la masacre en Argentina y la U de Chile será el rival de los íntimos en la próxima instancia continental“, señaló el citado medio.

Publicidad

Publicidad

La U espera ganarle la serie a Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

“La entidad que dirige Alejandro Domínguez se prepara para emitir un comunicado en el que decidiría la clasificación de los chilenos, a quienes se les acusa de iniciar con su barra los hechos de violencia que costaron decenas de heridos”, agregó el medio limeño.

“Si la Conmebol así lo confirma, la ida entre el Rodillo y el Chuncho será el 18 de septiembre en Matute y la vuelta el 25 del mismo mes en Santiago de Chile (lo más probable a puertas cerradas). El fallo del ente rector debe salir esta semana”, cerró.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima viene de eliminar a Universidad Católica de Quito y espera al oponente en cuartos de final.

ver también “¿A ustedes les sorprende?”: Diego Rivarola incendia todo por la gran polémica del Superclásico

¿Cuándo y a qué hora será el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile o Independiente por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile o Independiente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será el jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas de Chile.

Publicidad