Colombia busca recuperarse y es favorito contra Bolivia para sellar su boleto al Mundial

Colombia enfrentará a Bolivia en el comienzo de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, buscando cortar con su mala racha de resultados: lleva seis compromisos sin victorias, tras tres derrotas y tres empates, y complicó su pasaje al Mundial. De todos modos, un triunfo le permitirá asegurarse el cupo en Estados Unidos, México y Canada 2026.

La Verde, por su lado, cosechó siete caídas en sus ocho encuentros de visitante, aunque está a un solo punto del repechaje, ocupado por Venezuela.

En la antesala del desafío, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Colombia vs Bolivia

Anotará en cualquier momento: Luis Díaz 1.75 Tarjetas de Colombia: Más de 1.5 1.78 Córners de Colombia: Menos de 5.5 1.87

Luis Díaz es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas

Luis Díaz, flamante incorporación de Bayern Múnich, es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con siete anotaciones. Marcó en sus tres recientes actuaciones con la Tri: frente a Brasil, Paraguay y Argentina.

Lleva tres conquistas y dos asistencias en sus cuatro juegos con el club alemán.

Anotará en cualquier momento: Luis Díaz – 1.75 en Betano

Las tarjetas para la Tricolor

En 11 de los 16 partidos que disputó en la clasificatoria para la Copa del Mundo 2026, la selección tricolor registró al menos dos tarjetas.

Tarjetas de Colombia: Más de 1.5 – 1.78 en Betano

Menos de seis córners para Colombia

A pesar del favoritismo para este encuentro y el dominio que ha demostrado en sus presentaciones en casa, en los ocho partidos como local en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Colombia no alcanzó ni superó los seis saques de esquina a favor.

Córners de Colombia: Menos de 5.5 – 1.87 en Betano

Cuotas en Colombia vs Bolivia

