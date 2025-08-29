Novedades en el fútbol europeo y que sacuden directamente a Alexis Sánchez, quien sigue buscando equipo mientras entrena con el Udinese. Esta vez, la noticia llegó de la mano de José Mourinho.

Es que el prestigioso entrenador fue despedido de su equipo a pesar de que recién inicia la liga de Turquía. ¿La razón? La temprana eliminación de la fase previa de Champions League.

“Nos separamos de José Mourinho, entrenador de nuestro equipo profesional A desde la temporada 2024-2025″, anunció el Fenerbahçe, remeciendo el mercado europeo este viernes.

El adiós de Mourinho que sepulta a Alexis

Alexis Sánchez tuvo en el Fenerbahçe la gran y real opción de agarrar nuevo equipo tras Udinese, en negociaciones que estuvieron encaminadas en Europa. Eso, porque José Mourinho ya lo había dirigido antes.

Alexis y Mourinho /Getty Images

Dirigiendo al Niño Maravilla durante 2018 en Mancheste United, Mou buscó la revancha con el delantero chileno, aunque en Turquía aún no se decidían por el fichaje dado el nivel del tocopillano.

Finalmente, la abrupta salida de Mourinho como DT del Fenerbahçe sepulta cualquier opción de Alexis Sánchez, quien por ahora sigue sin encontrar equipo en el Viejo Continente.

Mou y su adiós en Turquía /Getty Images

José Mourinho deja el Fenerbahçe tras quedar eliminado a manos del Benfica en la Champions League, en una llave que se definió solo por un gol en Portugal, tras haber igualado 0-0 en Turquía.

