25 años después de su debut como entrenador y firmando por dos temporadas, José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica, de Portugal. Fue ahí que el eterno rival de Manuel Pellegrini hizo noticia por antiguos dichos.

Es que con una amplia y exitosa carrera, hubo un momento en que Mou reemplazó al Ingeniero en Real Madrid, donde le dio duro y despachó dichos que hoy cobran relevancia.

“La diferencia con Pellegrini es que si el Madrid me echa yo no iré al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o Italia, pero no al Málaga“, dijo en ese entonces, aludiendo a que el chileno dirigió a un equipo menor de España.

Mourinho agacha el moño por Pellegrini

José Mourinho arribó al Benfica y en su presentación con el elenco portugués reconoció su error al haber dirigido antes en el fútbol turco, donde no tuvo un buen ciclo con su anterior equipo, lo mismo que en su momento le criticó a Manuel Pellegrini.

“Cometí un error yendo al Fenerbahce, no era mi nivel. Entrenar al Benfica es volver a mi nivel. Mi nivel es el de entrenar a los mejores clubes del mundo”, dijo el ahora estratega del Benfica.

De hecho, cuando quiso humillar al Ingeniero con sus palabras, posteriormente el chileno respondió con clase y le restó importancia a la polémica del controvertido entrenador luso.

“Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga, porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo”, aseguró el chileno, quien ahora brilla al mando del Betis de España.

