José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos de este siglo. Por esto, nunca le faltan oportunidades de trabajo. Esta vez, un gigante del fútbol europeo golpea su puerta.

Si bien en el último tiempo Mou no ha tenido los resultados esperados, un par de temporadas negativas no borra su enorme legado. Los números hablan por sí solos y “The Special One” ha sido campeón en casi todos los equipos donde ha estado.

El equipo que interesa a Mourinho

El último paso como entrenador para José Mourinho fue en Fenerbahce de Turquía. Luego de un año, en el cual terminó segundo en la liga local, no pudo clasificar a la Champions League tras ser eliminado en la fase previa de esta temporada por Benfica, por lo cual fue sacado del club.

Al estar sin trabajo, rápidamente Mou se convirtió en el candidato a todos los clubes importantes que se quedaron sin técnico. Sin embargo, hay un club que ya está conversando con el portugués y curiosamente, es el que provocó su despido en Turquía. Sí, el mismo Benfica.

“Benfica oficialmente me preguntó que si estaba interesado y yo dije que estaba en el extranjero y que cuando volviera a Portugal tendría todo el gusto de hablar“, indicó Mourinho en su regreso a su país, por lo que en las próximas horas podrían sentarse a negociar con el equipo que juega la fase de liga de la Champions League.

“Cuando fui confrontado con la posibilidad de entrenar a Benfica, no lo pensé dos veces en el sentido de: me interesa, me gustaba“, indicó sin pelos en la lengua el entrenador de 62 años. De esta manera, marcha todo por buen camino para que puedan llegar a un acuerdo.

José Mourinho comenzó su carrera como entrenador en solitario, curiosamente, en Benfica. Tras eso, fue campeón con Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United y Roma, destacando dos Champions League entre otros títulos. Podría regresar a donde todo empezó.