Lo que parecía ser una salida pactada ha terminado en un fracaso rotundo para Alexis Sánchez. El Niño Maravilla quería partir del Udinese por el poco espacio que le han dado, pero se ve afectado por todo un terremoto.

El tocopillano no está cómodo con Kosta Runjaic y tras el término de la última temporada comenzó a buscar un nuevo destino. El club que más se interesó en el chileno fue el Fenerbahce, donde lo querían para que se reencontrara con José Mourinho.

Sin embargo, en las últimas horas el elenco turco ha vivido toda una polémica, la que sacude de paso el deseo de fichar al artillero nacional. Ante esto, no le quedará otra que quedarse contra su voluntad en un equipo donde no le darán los minutos que quiere y tendrá que remar desde atrás.

Fenerbahce se desarma y deja con las ganas a Alexis Sánchez de salir de Udinese

El principal candidato para sacar a Alexis Sánchez de Udinese finalmente le da un portazo. El elenco turco se complicó mucho para lo que será su temporada y, en el cierre del mercado de fichajes, le da un golpe letal al Niño Maravilla.

Alexis Sánchez no irá a Fenerbahce y se queda en Udinese contra su voluntad. Foto: Photosport.

Este miércoles el gigante de Turquía cayó por la cuenta mínima ante Benfica, quedando eliminado de la UEFA Champions League. La situación ha provocado un terremoto interno y que en las últimas horas le costó el puesto al impulsor de la llegada del chileno.

José Mourinho fue despedido del Fenerbahce, lo que sepultó cualquier opción de que Alexis Sánchez llegue al club. El Niño Maravilla quería esperar para ver si es que el club aseguraba competencia internacional y, al no hacerlo, la oferta no era muy interesante.

Lo que no esperaba era que la situación le costara el puesto a Mou, quien lo quería sí o sí. Ante esto, el tocopillano decidió parar su show y quedarse en el Udinese, confirmándolo con un mensaje en redes sociales.

Eso sí, su permanencia no cambia en nada la valoración que le está dando Kosta Runjaic. Ahora tendrá que pelear desde atrás para ganarse un lugar en el equipo y así ser el líder para el que lo contrataron.

Alexis Sánchez no se moverá del Udinese y respetará su contrato, por lo menos hasta la mitad de la temporada. Quedará esperar para ver si es que a mitad de campaña le llega otra chance, aunque se ve lejos.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la temporada pasada?

Alexis Sánchez se quedará en Udinese, donde la temporada pasada logró disputar apenas 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias en los 479 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez y Udinese se preparan para lo que será un esperado reencuentro en Italia. Este domingo 31 de agosto desde las 14:45 horas el Zebrette visita al Inter de Milán por la Serie A.

