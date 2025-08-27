Alexis Sánchez vive una verdadera teleserie en Europa. ya que a pesar de que hace algunos días se daba por sellado que seguiría en el Udinese, todo cambió de forma rotunda y el tocopillano ya estaría con un pie fuera de escuadra.

Recientemente, se reportó una ruptura total entre el equipo bianconero y el tocopillano, lo cual quedó claro en la presentación oficial del plantel en donde Alexis junto a Brenner fueron los grandes ausentes.

Esto reveló que el goleador chileno no es considerado por la dirigencia para la próxima temporada de la Serie A, a pesar de que tiene contrato hasta el 2026. Y aunque tuvo ofertas e interés de otros clubes han surgido, Alexis los ha tenido que rechazar por una poderosa razón.

La situación que complica el fichaje de Alexis fuera de Italia

Según reveló La Tercera, Alexis Sánchez se convertirá en padre junto a su pareja la modelo rusa Alexandra Litvinova. Por este motivo, los planes del jugador chileno cambiaron y rechazó equipos de la MLS, debido a un factor importantísimo: la Visa.

Las restricciones migratorias de los ciudadanos rusos se han endurecido para recibir los visados en distintos países fuera del continente europeo debido a la contingencia actual, lo que limitaría los posibles destinos para que la pareja del jugador lo pueda acompañar.

El Fenerbahçe de la Superliga turca, que actualmente dirige José Mourinho, levantó su interés en el chileno.

Sin embargo, la exigencia del Udinese de exigir una compensación económica por la salida del chileno habría detenido las negociaciones, según reporta Mondo Udinese.

Por otra parte, la MLS, desde donde habrían hecho una gran oferta por el delantero, quedó descartada por la dificultad de ingresar al país de Alexandra por su nacionalidad.

Solo queda esperar para ver como se resolverá la teleserie del chileno en Europa, quedando solamente un puñado de días para que finalice el mercado de pases.