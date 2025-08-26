El futuro de Alexis Sánchez en Europa parecía resulto y su continuidad en el Udinese se deba por asegurada, pero en las últimas horas surgió un giro inesperado que volvió a poner en duda el destino de su carrera tras confirmarse un quiebre total con los bianconeros.

Aunque se daba por hecho que continuaría en el club, tras regresar a los entrenamientos, la situación cambió de forma radical y todo apunta a que el delantero no es parte de los planes del técnico Kosta Runajic, esto luego de que en la presentación oficial del plantel en el Estadio BlueEnergy el tocopillano fue el gran ausente de la nómina.

La situación estaría por sellarse luego de que se reveló que el Udinese ya tiene en la mira al nuevo delantero para esta temporada.

El jugador que llegaría a reemplazar a Alexis

Según Mondo Udinese, el atacante que los bianconeros buscan esta temporada para llenar el vacío que dejará el tocopillano es Lorenzo Insigne, de 34 años, jugador que llegó en 2022 al Toronto FC como jugador franquicia con la tarea de convertirse en una de las grandes estrellas de tiene la MLS.

Insigne jugó 12 años en el Napoli de la Serie A.

Sin embargo, las expectativas nunca se cumplieron y el seleccionado italiano no pudo adaptarse al fútbol norteamericano, ha de pasar de tener una larga trayectoria en una de las ligas más competitivas del mundo.

Tras ser considerado una de las estrellas históricas del Napoli, en donde disputó más de 400 partidos a lo largo de 12 temporadas, el jugador llegó a Estados Unidos para continuar su carrera siendo uno de los fichajes históricos de la liga, ya que Insigne seguía en un buen momento futbolístico y estaba recién comenzando sus 30s.

Pero con el paso del tiempo, esas expectativas se fueron esfumando y el delantero italiano no pudo brillar en la MLS al nivel esperado.

En 2025, el delantero decidió rescindir su contrato y solicitó su salida del club, terminando una etapa en donde registro 19 goles y 18 asistencias en 76 partidos oficiales.

