Nicolás Córdova habló en la previa del encuentro de la selección chilena contra Uruguay, por la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. El DT interino de La Roja se defendió de la reciente derrota por 3-0 contra Brasil en el estadio Maracaná.

“Se ha hablado mucho que fuimos muy cautelosos y de alguna manera muy respetuosos contra Brasil. La realidad es que obviamente el plan de juego va en función del rival de turno”, dijo Córdova.

El talquino agregó que “el contexto de Brasil en el Maracaná, nosotros con un proceso nuevo con jugadores que nunca estuvieron en selección mayor. Con un chico de 19 años debutando, son condiciones adversas contra un Brasil renovado con la llegada de un técnico como Ancelotti que les inyectó mucho entusiasmo”.

“Brasil también con jugadores nuevos. Hay múltiples situaciones que no te permiten presionar más arriba. Brasil te juega con cuatro delanteros de la Premier League, del Barcelona“, complementó.

La defensa de Nico Córdova por Brasil: “No es fácil, sería iluso”

Añadió que “no es simple decir en cuatro días, con cuatro entrenamientos, vamos a ir a presionar a Brasil arriba y no los vamos a dejar salir. Sería iluso pensar así, más allá de que es lo que me gustaría“.

Córdova defiende su idea en la derrota de Chile contra Brasil, a un día de Uruguay. (Foto: Photosport)

Sobre la misma, explicó que mañana ante Uruguay “tenemos un rival diferente, que te presiona furiosamente arriba, que te hace presión cuando salta el extremo sobre nuestro central, arrastra al lateral, quedan mano a mano atrás. Es otro tipo de juego, en transiciones te revientan. Los jugadores de mediocampo aparecen es segunda línea”.

“Seguramente será un partido más de ida y vuelta. Brasil te duerme la pelota y no te la entrega, por lo tanto seguramente se verá otro partido ante Uruguay, y nosotros deberíamos mostrar más cosas jugando en casa“, sentenció Nico Córdova.

La selección chilena cierra las amargas Eliminatorias Sudamericanas este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, como local contra el Uruguay de Marcelo Bielsa.

