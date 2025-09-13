A juzgar por las palabras del DT de la Roja para argumentar la ausencia de Brayan Cortés, probablemente la del nuevo volante del Ipswich Town se deba a algo similar: su adaptación al club donde recién llegaron. En el caso del portero iquiqueño, es Peñarol de Uruguay.

Y en el caso de Marcelino Núñez, tenía alguna lesión que le había impedido debutar en el cuadro azul. Sí, el mediocampista tuvo su primer partido con la camiseta del acérrimo rival del Norwich City, su ex equipo en la segunda categoría del fútbol inglés.

En los 63 minutos, Núñez reemplazó al sueco Jens Cajuste. También ingresó Sam Szmodics, quien fuera compañero de Ben Brereton en el Blackburn Rovers. Y en los 71 minutos, el DT del Ipswich hizo otras tres modificaciones. Sirvieron para completar los tintes de goleada en el 5-0 del local.

Marcelino Núñez se hizo cargo de varias pelotas detenidas en el Ipswich Town. (Foto: Ipswich Town).

El rendimiento que mostró el jugador surgido en las inferiores de la Católica le gustó a su DT. Aunque evitó hablar individualmente. Pero de todas maneras destacó a Núñez. “No me parece justo realzar a alguien. Tener un plantel profundo es fundamental y lo sabemos”, dijo Kieran McKenna.

Cómo no: el DT está consciente de que son 46 fechas en la Championship. Y recién van cinco. “La forma en que entraron todos los suplentes fue muy positiva. Sin duda fue muy gratificante verlos”, agregó el director técnico, quien vio cómo Marcelino se hizo cargo de varios balones detenidos. Es más, estuvo cerca de anotar un tiro libre, pero la pelota se fue por poco.

Publicidad

Publicidad

Marcelino Núñez celebra con Azor Matusiwa, quien fue titular en los azules. (Foto: Ipswich Town).

ver también Marcelino Núñez alza la voz tras su polémica salida del Norwich para fichar con su mítico rival

Marcelino Núñez, un ausente de la Roja que empieza a ganar bonos en el Ipswich Town

La pegada de Marcelino Núñez algo se vio en su primer partido por el Ipswich Town pocos días después de no estar en el cierre de las Eliminatorias junto a la Roja. “Rescato mucho la actitud de los suplentes”, insistió Kieran McKenna tras el elocuente 5-0 de sus pupilos ante el Sheffield United.

Kieran McKenna celebró la goleada de su equipo ante Sheffield United. (Justin Setterfield/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Ayudaron a mantener el arco del equipo en cero, corrieron y presionaron. E intentaron aportar su granito de arena. Marcaron el mejor gol del partido”, reconoció el DT norirlandés, quien terminó muy temprano su carrera de jugador cuando militaba en el Tottenham Hotspur por una grave lesión de la cadera.

Tweet placeholder

Por si eso fuera poco, los hinchas de The Tractor Boys quedaron encantados con Marcelino Núñez. Tanto por lo que mostró en la cancha. Y también por un grito en señal de festejo que hizo en la cámara del club: el Ipswich Town alcanzó los seis puntos en cinco partidos y sueña con el despegue definitivo en la segunda división inglesa.

Publicidad

Publicidad

Así va el Ipswich Town en la tabla de la Championship 2025-2026