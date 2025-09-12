La selección chilena ya mira hacia el futuro tras la triste Eliminatoria que se mandó rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos terminó último y debe mejorar en muchas cosas pensando en poder clasificar a la cita plantearía del 2030.

Uno de los puntos a tomar en cuenta es elegir sabiamente al próximo DT, sobre todo considerando los estrepitosos fracasos en que terminaron los procesos de Reinaldo Rueda, Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca.

En ese sentido, uno que se mandó una incendiaria explicación al respecto fue Marco Antonio Figueroa, quien en charla con el sitio BolaVip Chile, disparó con todo contra los ex jugadores que actualmente hacen de comentaristas en los medios de comunicación.

“Son chilenos y siguen proponiendo a técnicos extranjeros”

El Fantasma aseguró que “yo escucho a ex jugadores, o jugadores retirados, porque así se llaman, jugadores retirados, proponiendo entrenadores. Son jugadores chilenos, jugadores que yo dirigí a algunos u otros que jugaron conmigo, y siguen proponiendo a técnicos extranjeros”.

“Cuando el fútbol chileno le suelte la mano al promotor que es dueño del fútbol chileno, creo que ahí recién vamos a cambiar, a tener opciones de ir a un mundial. Tienen que llevar a alguien que… yo no digo que me lleven a mí, pero alguien que conozca el fútbol chileno”, agregó.

Marco Antonio Figueroa lleva varios años dirigido a la selección de Nicaragua. | Foto: Selección Nacional de Nicaragua

Para cerrar, el DT de la selección de Nicaragua aseguró que “Chile debe tener un entrenador que conozca a los jugadores. Tiene que quitarle la manía de estar todo el día en redes sociales, pintándose el pelo, poniéndose tatuajes. Eso es muy propio del futbolista chileno de joven. Las cosas van a cambiar en el fútbol chileno, como han estado cambiando en Nicaragua”.

“Busquen a alguien que trabaje y alguien que le dedique tiempo a los jóvenes. Esa es la realidad del fútbol chileno y del fútbol mundial”, concluyó el Fantasma.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

A falta de una oficialización, la ANFP busca cerrar un partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de octubre. Ahí, quien se hará cargo de la Roja será Sebastián Miranda, ya que Córdova estará al mando de la Sub 20 en el Mundial.

