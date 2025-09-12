Hay un chileno que todavía puede ir al Mundial 2026: Marco Antonio Figueroa. El entrenador sigue al frente de la selección de Nicaragua, con la que lucha por conseguir uno de los seis boletos de la Concacaf, ya asegurados Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones.

Durante la semana, Carlos Caszely manifestó que el Fantasma Figueroa sería una gran opción para la banca de la selección chilena, incluso recalcando que el oriundo de San Felipe “lo odia todo el mundo”.

Y el Fantasma contestó: en conversación con BolaVIP Chile, Figueroa manifestó que “Lo leí. Carlos es mi ídolo de infancia y se lo he dicho muchas veces, incluso cuando me entregó un trofeo al goleador del torneo, cuando estaba en Cobreloa se lo dije a él ese día y nos tomamos hasta una foto”.

“Es un orgullo porque Carlos no sólo me ha propuesto como candidato para la selección chilena, también para Colo Colo, él es una leyenda”, agregó Figueroa.

Marco Antonio Figueroa complementó que “sobre lo que dijo él, de que a lo mejor no le caigo bien a muchos, hay mucha gente que no está cerca nuestro”.

Caszely cree que el Fantasma es el candidato indicado para liderar el nuevo proceso de la selección chilena: Marco Antonio Figueroa le responde a su ídolo.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros tenemos una metodología de trabajo que ha llevado a una selección como Nicaragua a elevar su nivel de forma increíble, o sea, de un 20% a un 70%, porque no hemos llegado a un cien por ciento todavía”, sentenció.

Cabe recordar que la selección chilena tiene a Nicolás Córdova como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca, a espera de definir el futuro de la banca de La Roja para comenzar el proceso al Mundial 2030.

“Yo creo que hay uno que odia todo el mundo, pero lo haría bien por su personalidad, que es el Fantasma Figueroa. (…) Lo odian porque es directo y en este país eso es complicado. Pero el tipo pondría las reglas claras, le encantan las cosas claras, y podría ser una buena alternativa”, fueron las palabras de Caszely.

Publicidad