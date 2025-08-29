Llama poderosamente la atención el alcance que provocó en Inglaterra el traspaso del volante chileno Marcelino Núñez, quien luego de tres temporadas en Norwich City, lo vendieron al archirrival Ipswich Town, a cambio de US$13.5 millones de dólares.

Si bien es cierto que había una necesidad de los “canarios” por obtener algún rédito económico del ex Universidad Católica ante el final de su contrato, el hecho que cruzara la vereda tomó mal no sólo a sus hinchas, sino también a quienes fueron sus ex compañeros.

Prueba de ello es el volante de origen cubano Onel Hernández, quien utilizó su canal de YouTube para descargarse contra Marcelino Núñez por su decisión de salir de Norwich hasta el Ipswich Town, donde incluso le lanzó una potente amenaza.

La amenaza desde Norwich a Marcelino Núñez

“A pesar de todo lo que representamos como aficionados del club, en mi opinión, es un desastre lo que ha ocurrido. Le dije que si consideraba mudarse allí, sabía lo que sucedería. Le expliqué todo. Él lo sabía“, afirmó el futbolista nacionalizado alemán.

Luego de sostener que lo hecho por Marcelino fue “una vergüenza“, Hernández agregó que “estoy totalmente de acuerdo con todos. Era uno de mis buenos amigos, pero, obviamente, con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad“.

Incluso, a raíz de su salida de Norwich, Hernández lanzó una potente amenaza en contra del chileno, en caso de que se tope en cancha con el ahora jugador de Ipswich Town. “Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar“, afirmó.

De todas formas, el volante caribeño matizó su discurso para elogiar a Núñez, al señalar que “es un jugador brillante, nunca vi a alguien trabajar tan duro como él. Dicen que es propenso a las lesiones, pero no sé de dónde sacaron eso. Cada vez que estaba en el campo, lo daba todo. Es encantador, generoso y humilde“.

Los números del chileno en los “Canarios”

En su paso por Norwich City, que se extendió desde agosto del 2022 hasta esta jornada, Marcelino Núñez disputó entre el Championship, Copa de la Liga y FA Cup un total de 7.553 minutos en cancha durante 119 encuentros, en los cuales registró 12 goles y 10 asistencias.

