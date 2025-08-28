Una noticia que impactó y sacudió el mercado de pases de esta temporada fue la salida del jugador chileno Marcelino Núñez de Norwich City para fichar en su archirrival en la Championship, el Ipswich Town.

El jugador nacional que era una de las figuras del club inglés, decidió sumarse al equipo que vive una reestructuración profunda tras su descenso de la Premier League la temporada pasada. Tras las salidas de los jugadores Sam Morsy y Nathan Broadhead han generado importantes ingresos y con ello, llegó una gran oferta por Núñez.

Esta situación llevó al Norwich City a aceptar su venta a sus rivales del Championship, ya que Núñez presionó para concretar el acuerdo que se estima alcanza una increíble suma de 10 millones de libras a los canarios para el jugador, más 2,5 millones de libras en bonos.

La razón del Norwich City para aceptar la venta de Marcelino Núñez

El fichaje pudo concretarse, ya que según señala el medio Inside Footbol, el seleccionado chileno rechazó dos ofertas de renovación de contrato con los Canarios y a esto se suma que se acercaba el fin de su contrato, por lo que habría quedado disponible para fichar como agente libre y en ese caso, el Trabzonspor de la Superliga turca estaba interesado en él.

Marcelino Núñez fichó por histórico rival del Norwich City

De este modo, el equipo inglés recibe una importante ganancia tras dejar partir a una de sus principales figuras.

Tras la salida del ex UC, el Norwich City tiene en la mira al danés Pelle Mattsson, mediocampista del Silkeborg, para reemplazarlo por un monto cercano a los 2,7 millones de libras, el cual se concretaría durante los próximos días.

Hasta el momento, ambas escuadras siguen expectantes a la oficialización de Núñez en los Tractor Boys, situación que anticipan no estará libre de repercusiones entre ambas hinchadas.