El mercado de pases en Europa terminó hace algunos días y una de las grandes sorpresas fue la salida de Marcelino Núñez del Norwich City para fichar por su histórico rival, el Ipswich Town, traspaso que no dejó indiferente a nadie, en donde fue acusado de “traidor”.

Sus compañeros tampoco se quedaron callados, donde el centrocampista de los Canarios, Onel Hernández, lanzó una tajante advertencia a través de su canal de Youtube. “Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar’, eso fue lo que dije. Él lo sabía”.

Ahora, otro jugador de los “Canarios” se refirió a la inesperada salida del jugador chileno del equipo y como los impactó.

Excompañero de Marcelino Núñez alza la voz por su salida

El ex Universidad Católica llegó a su nuevo equipo por una acuerdo que se estima alcanza la increíble suma de 10 millones de libras a los canarios para el jugador, más 2,5 millones de libras en bonos. A pesar de este increíble negocio, Marcelino ha sido acusado de “traidor”

Marcelino Núñez se sumó al Ipswich Town/Getty Images)

Acerca de esto, Liam Gibbs, centrocampista del Norwich City, conversó con la BBC Radio y se refirió a la salida del jugador del equipo. “Me sorprendió mucho, fue un shock para todos”.

ver también Faltó en la Roja y maravilló a su DT y los hinchas tras su debut en el Ipswich Town: “Será fundamental la forma…”

Agregando que fue algo que hablaron como plantel. “Obviamente, los jugadores del Norwich han hablado de ello y es duro porque fue compañero nuestro. Nadie quiere que un compañero se vaya al club rival y luego compita en la misma liga que nosotros, buscando el ascenso igual que nosotros”.

Gibbs comentó que fueron momentos complejos, pero ya están pensando en el derbi. “Es horrible, pero creo que ya lo hemos superado y nos centramos en lo que podemos hacer y, cuando llegue el derbi (en Portman Road el 5 de octubre), con suerte mantendremos la racha y les ganaremos”.