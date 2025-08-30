Una noticia que impactó el mercado de transferencias en Inglaterra fue el traspaso de Marcelino Núñez del Norwich City a su rival histórico Ipswich Town, a pesar de que aún le quedan 10 meses de contrato con el equipo de Carrow Road.

Ante la sorpresa de los hinchas, quienes no imaginaban que una de sus figuras se marche para reforzar su mítico rival, el director deportivo del equipo, Ben Knapper, habló sobre las fuertes críticas y los motivos detrás de la venta de Marcelino.

El Norwich revela por qué vendieron a Marcelino

El Director Deportivo señaló que la venta del chileno responde a algo económico, ya que llegarán 7,2 millones de libras además de otros 2,5 millones en opciones adiciones por el traspaso.

Además, considerando que a pesar de los intentos de renovación, Marcelino se negó, por lo que su salida sería segura pasado los 10 meses que le quedaban de contrato.

Ante la indignación de los hinchas canarios, Knapper señaló a los canales oficiales del club que “no hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas”.

“Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en ese momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil para nosotros”.

“Como en cualquier traspaso, debemos considerar muchos factores, como los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la oferta en sí. Al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto beneficia a nuestro club.”

Asimismo, añade que siempre tendrán en mente las mejores intenciones para el equipo. “Nos comprometemos a tomar las mejores decisiones posibles para nuestro club, evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que presenta esta situación, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”.

