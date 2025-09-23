Uno de los golpes más grandes del mercado de pases fue la salida del jugador chileno Marcelino Núñez del Norwich City y su inesperada llegada a su histórico rival el Ipswich Town, cuya transferencia no dejó indiferente a nadie.

El jugador formado en Universidad Católica se convirtió en una de las grandes figuras del equipo canario desde su llegada, por lo que su salida golpeó a sus compañeros y a la hinchada quienes han hecho pública su molestia.

A pesar de esto, la salida de Marcelino a final de esta temporada era prácticamente inminente y el jugador chileno arribó donde los “tractors Boys” por un traspaso impresionante de casi 10 millones de libras y además, un gran aumento de sueldo.

ver también Jugador del Norwich revela que no olvidan “traición” de Marcelino Núñez: “Es horrible”

Revelan el nuevo sueldo de Marcelino en el Ipswich Town

Según revela Capology, el jugador aumento su sueldo considerablemente tras la transferencia, ya que en Norwich recibía un monto de 15.000 libras semanales (19 millones de pesos chilenos), lo que equivale a unas 780.000 libras anuales (999 millones aproximados chilenos).

Quedando atrás de otras figuras del equipo como Jack Stacey, que cobraba un salario que ronda las 20 mil libres semanales.

El jugador llegó recientemente al Ipswich Town/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ahora, al llegar a su nuevo club, su contrato estimado es de 22,500 libras semanales (28 millones chilenos aproximados), lo que al año sería un monto cercano a 1,17 millones de libras anuales, convirtiéndose en uno de los refuerzos mejor pagados de la liga.

La llegada de Marcelino al Ipswich Town

En conversación con el medio de su nuevo equipo, el jugador chileno se refirió a su antiguo equipo. “Respeto a todos los equipos. Agradezco al Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra. Pero ahora juego en el Ipswich y lo daré todo en la cancha”.

Agregando que tiene sus metas claras. “Solo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde que debuté. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo”.

Publicidad