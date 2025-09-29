Uno de los fichajes más sorprendentes de este mercado de pases fue la salida de Marcelino Núñez del Norwich City, club en donde era una de las grandes figuras, para fichar por su histórico rival, el Ipswich Town.

Esta salida no dejó indiferente a nadie, ni a sus compañeros ni tampoco a los hinchas quienes hicieron pública su sorpresa y su desconecto con la situación que refuerza a uno de sus “enemigos”. Entre ellos el ex extremo de los “Canarios”, Onel Hernández, quien criticó la decisión del chileno en un video de 13 minutos de su canal de YouTube.

Por lo mismo, muchos están expectantes a ver lo que sucederá cuando ambas escuadras se enfrenten en cancha por primera vez tras el traspaso de Núñez.

Desde el Norwich anticipan el duelo contra Marcelino

El esperado primer cruce entre ambos equipos será el 5 de octubre, aunque no se disputará en Carrow Road, estadio del Norwich.

En ese marco, Zeke Downes, analista especializado de la afición canaria, conversó con FLW sobre el sorpresivo traspaso de Núñez y lo significará su regreso en abril a la casa del Norwich, cuando vuelva a enfrentar a su ex equipo en una nueva jornada de la Championship.

ver también La gran diferencia entre el sueldo de Marcelino en el Norwich y lo que cobra ahora en el Ipswich

“Podría ponerse feo. Sé que muchos aficionados dirán lo que piensan y lo dejarán muy claro. No me sorprendería que los abucheos duraran todo su tiempo en el campo”, señaló de entrada.

Publicidad

Publicidad

“Si es titular, serán constantes cada vez que tenga el balón. Si entra como suplente, serán increíblemente fuertes”, explicó.

Agregando que el regreso de Marcelino podría dejar una marca negativa. “Probablemente, será la peor recepción que un jugador haya recibido jamás en Carrow Road”.