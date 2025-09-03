Terminó el mercado de pases en Europa y con ello, distintos jugadores cambiaron de clubes, entre ellos el chileno Marcelino Núñez que dio la gran sorpresa a dejar el Norwich City de la Championship y llegara su histórico rival el Ipswich Town.

Esta transferencia impactó al mercado y a los hinchas quienes arremetieron en contra del exUC e incluso lo acusaron de “traidor”. Por su parte, el club respondió a las críticas y revelar las verdaderas razones de su salida.

Ben Knapper, Director Deportivo del Norwich, señaló que la venta responde a algo económico en donde les llegaran 7,2 millones de libras además de otros 2,5 millones en opciones adiciones por el traspaso, esto se suma a que Núñez rechazó ofertas de renovación con el club, por lo que su salida finalizado su contrato era seguro.

Marcelino alza la voz tras la polémica salida del Norwich

En conversación con el medio de su nuevo equipo, el jugador chileno se refirió a su antiguo equipo. “Respeto a todos los equipos. Agradezco al Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra. Pero ahora juego en el Ipswich y lo daré todo en la cancha”.

Agregando que ahora solo se concentra en potenciar su nuevo equipo. “Solo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde que debuté. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo”.

Asimismo habló sobre la conexión entre su primer club y el Ipswich. “Es el mismo color de la camiseta que usé en mi primer club, la Universidad Católica, el club de mi infancia. Me alegra mucho volver a vestir este color”.