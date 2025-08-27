Marcelino Núñez podría ser protagonista de un millonario fichaje en la segunda división de Inglaterra. El mediocampista chileno quedó fuera por lesión de la nómina de la Roja para afrontar los últimos dos partidos en las Eliminatorias 2026 ante Brasil y Uruguay.

El volante surgido en las inferiores de Universidad Católica está a poco de protagonizar un traspaso desde el Norwich City, que no pudo renovar el contrato del chileno. Por eso mismo, el mercado de verano europeo en 2025 fue una suerte de ultimátum para los Canarios.

Quien destapó la negociación fue el periodista John Percy. “El Ipswich ficha al centrocampista Marcelino Núñez por 10 millones de libras, incluyendo 2,5 millones de libras en primas alcanzables”, escribió en su cuenta de X el comunicador de Telegraph.

Marcelino Núñez marca a Lionel Messi en el partido que Chile perdió ante Argentina. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Núñez ha presionado para el traspaso tras rechazar al menos dos ofertas de contrato”, expuso el citado reportero, que también dio cuenta de que en el mercado estival del año siguiente, el oriundo de Colina quedará en condición de agente libre.

Por eso mismo, el chileno dará el salto al Ipswich Town, recién descendido desde la Premier League. Un club que, además, es el acérrimo rival del Norwich. “Debe ser un muy buen contrato económico, pero también de muchos años. Es una apuesta para subir”, comentó Jean Beausejour, uno que bien sabe de cambiar un club por su contendor más ferviente.

Norwich tiene al reemplazo de Marcelino Núñez para cubrir su fichaje por el Ipswich de Inglaterra

El Norwich de Inglaterra parece resignado a perder a Marcelino Núñez, quien está cerca de cerrar su fichaje por el Ipswich Town, que tiene en sus planes regresar a la Premier League al cabo de esta campaña. “No se desprendió de tantos jugadores, salvo por Delap”, dijo Beausejour.

Marcelino Núñez tiene casi todo listo para salir del Norwich. (Stephen Pond/Getty Images).

Tiene razón: Liam Delap fue refuerzo del Chelsea, que pagó 36 millones de euros para quedarse con el ariete surgido de las inferiores del Manchester City. “Mantuvo el grueso del plantel y lo veo bien aspectado para ascender”, agregó el Bose en ESPN.

Habrá que ver cómo se resuelve esta negociación que involucra a Marcelino Núñez, quien tuvo chances de emigrar a Turquía en la ventana de traspasos. Por el momento, el volante de 25 años suma 119 partidos en los Canarios, donde ha anotado 12 goles y también regaló 10 asistencias. ¿Cruzará la vereda hacia el rival acérrimo? El tiempo dirá. Pero parece que sí…

El Ipswich Town suma apenas dos puntos al cabo de tres partidos en la Championship de Inglaterra. Apunta a ser el nuevo equipo de Marcelino Núñez.

