El chileno Marcelino Núñez, pieza clave en el Norwich City de la Championship Inglesa, ha despertado el interés de un club de la primera división de Turquía. Ante esta situación, el equipo inglés se refirió a la posible salida del exjugador de Universidad Católica.

El jugador actualmente compite en la segunda división de Inglaterra en donde su equipo terminó en el puesto número 13 la temporada 2024-2025.

Según el medio turco Fotomac, Núñez estaría muy cerca de firmar con el Trabzonspor, uno de los clubes más importantes de la liga local, y las negociaciones ya habrían comenzado.

En Norwich City hablan sobre la posible salida de Núñez

Tras el encuentro con el Watford, el DT del equipo Liam Manning conversó con los medios en donde fue consultado por Marcelino. “Es alguien que todavía tiene contrato aquí y trabajaré con él para prepararlo para el fin de semana”.

Asimismo, se refiere a las posibles salidas. “Es un tema recurrente, hay conversaciones constantes. Como sabemos, no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que hacen otros clubes en otros lugares y sus repercusiones”, explicó.

El interés de Turquía en Núñez

De acuerdo con la misma fuente, el Trabzonspor tenía como primera opción al mediocampista de la Roma, Lorenzo Pellegrini, pero su alto sueldo detuvo las negociaciones, lo que hizo que entrará como opción el jugador de la Roja.

Además, esta no sería la primera vez que el club turco pone sus ojos en Núñez, ya que la temporada pasada buscó su llegada, pero finalmente no se concretó.

Según PinKUn la tasación del jugador es cercana a los 6 millones de dólares y al encontrarse en los meses finales de su contrato es posible que escuche ofertas interesantes para continuar su carrera en Europa.

