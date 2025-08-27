Antes de que cierre el mercado de verano europeo, Universidad Católica podría recibir varios millones por un traspaso de Marcelino Núñez. El mediocampista surgido en las inferiores de los Cruzados es protagonista de una negociación que de inmediato suscitó algo de polémica.

Núñez apunta a dejar el Norwich City para reforzar al Ipswich Town, nada menos que el acérrimo contendor que tienen los Canarios. El cuadro azul desembolsará casi 12 millones de euros. Y puede llegar a 15 millones de esa divisa si se cumplen algunos objetivos estipulados en el contrato.

Todo eso es una gran noticia para la UC, que conserva el 15 por ciento de la carta del seleccionado chileno. Por eso mismo, si todo sale bien, engrosará sus arcas con una cifra considerable. Según informó La Tercera, 2,1 millones de dólares irán a parar a la billetera de la Franja.

Marcelino Núñez celebra con la Católica, que festejará por él si todo sale según lo esperado. (Felipe Zanca/Photosport).

Es decir, casi 2 mil 40 millones de pesos chilenos, justo en un momento de cinturones ajustados en la Católica. Sabido es el gran gasto que ha hecho la institución para tener disponible el Claro Arena, el espectacular recinto que el equipo masculino de la Franja estrenó con un 2-0 ante Unión Española.

¿Cuántos millones ha ganado Universidad Católica con Marcelino Núñez?

Si todo sale bien, Universidad Católica engrosará los millones que ha ingresado por traspasos de Marcelino Núñez, quien en agosto de 2022 cambió la primera división chilena por el fútbol inglés. Emigró rumbo al Norwich City, que pagó 3,9 millones de euros por el 75 por ciento de su pase.

Vale decir, cobró 4,5 millones de dólares, casi 4 mil 400 millones de pesos chilenos. Y podrían ser más con este seleccionado chileno, quien estuvo a punto de pasar a la Premier League. Pero el Norwich City rechazó una oferta de 9 millones de dólares por él desde el Everton.

Marcelino Núñez todavía le da alegrías a la UC. (Javier Vergara/PHOTOSPORT).

Y ahora, urgido por el final del contrato de Núñez a mediados del año próximo, el cuadro Canario se lo venderá a su rival más clásico. De paso, le dará un importante aporte a la UC en esta política que tiene la Franja de conservar alguna porción de la carta que se venda. Así lo hizo con Marcelino y ahora, se frota las manos…

