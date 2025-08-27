En Universidad Católica todo es felicidad tras su último triunfo ante Unión Española. Uno de los héroes de aquella jornada ahora fue llamado a la selección de su país.

Los Cruzados al fin regresaron a casa luego de una larga espera. Después de 3 años inauguraron el nuevo Claro Arena y lo hicieron a lo grande, ya que vencieron a los Hispanos por 2-0 en un partido que fue una fiesta total para los hinchas y los jugadores.

¿Quién es el convocado de U. Católica?

Fernando Zampedri quedó en la historia de Universidad Católica otra vez debido a su gol ante Unión Española. El Toro marcó el primer tanto del nuevo estadio de los Cruzados, con lo cual agiganta su leyenda en el club del cual ya es el máximo artillero de su historia.

Eso sí, Zampedri no fue el único protagonista en el Claro Arena. Esto porque Eduard Bello marcó el 2-0 en los descuentos y de esa manera, puso la guinda de la torta en la fiesta de la UC. Ahora el extremo venezolano recibió una muy linda noticia.

ver también Católica recibe primer informe arbitral en contra del Claro Arena por culpa de “niños”

Bello fue convocado por Venezuela para la última fecha doble de las Eliminatorias de la Conmebol. La Vinotinto lucha por clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo a nivel adulto, por lo que el jugador de los Cruzados puede protagonizar otro momento histórico.

La Vinotinto está en el 7° lugar con 18 puntos, en zona de repechaje. El último en puesto de clasificación directa es Colombia con 22 unidades, mientras Bolivia amenaza a los llaneros con 17 puntos en el 8° lugar. Todo se definirá en las dos fechas finales de las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Futbol, Universidad Catolica vs Union Espanola. Fecha 21, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Eduard Bello, centro, celebra su gol durante el partido de primera division contra Union Espanola disputado en el estadio Claro Arena, Santiago, Chile. 23/08/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Universidad Catolica vs Union Espanola. 21th turn, 2025 First division League. Universidad Catolica player Eduard Bello, center , celebrates his goal during the first division match against Union Espanola at the Claro Arena stadium, Santiago, Chile. 23/08/2025 Dragomir Yankovic/Photosport

Venezuela enfrentará a Argentina el jueves 4 de septiembre en condición de visita, mientras el martes 9 del mismo mes recibirá a Colombia. Todo puede pasar en la última fecha doble, donde Eduard Bello intentará llevar a la Vinotinto por primera vez a una Copa del Mundo.