El delantero chileno Ben Brereton atraviesa un complejo momento tras su regreso al Southampton de la Championship en donde no ha podido consolidarse en la escuadra, por lo que su salida ya estaría cerca de cerrarse y se reveló el club en donde posiblemente militará la próxima temporada.

Tras finalizar hace algunos meses su préstamo en el Sheffield United, el jugador de la Roja regresó al club dueño de su pase, pero su retorno ha sido discreto, con escasa participación que lo ha dejado relegado de forma consistente al banquillo.

Con el mercado a pocos días de cerrarse, tanto el Southampton como el jugador buscaron alternativas a su situación y ya se habría definido según revelaron desde Inglaterra.

El club que está cerca de cerrar el fichaje de Ben Brereton

Según revela el medio All Saints, el comunicador Dave Mason reveló que el Sheffield United está buscando volver a fichar al jugador de la Roja con un préstamo con opción de compra.

En el Sheffield, Brereton 17 encuentros y anotó 4 goles durante su paso en la última temporada, por lo que desde el club ven con buenos ojos su regreso.

Ben Brereton Diaz. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

La alegría que recibió Brereton

En cuanto a la selección, Ben regresó a la Roja después de ser el gran ausente durante gran parte del proceso de Ricardo Gareca, donde incluso se mencionó la barrera idiomática como una de las razones de su marginación.

Pero ahora, tras la salida del Tigre y la llegada de Nicolás Córdova, el jugador entró en la nómina para enfrentar la última fechas de las eliminatorias frente a Brasil y Uruguay.