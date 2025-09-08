La última nómina de Nicolás Córdova dejó una duda: por qué no fueron llamados Brayan Cortés y Gabriel Castellón. Fue el propio DT de Chile el encargado de resolver este misterio.

Una de las figuras rescatables de La Roja ante Brasil en la derrota por 3-0 fue Lawrence Vigouroux. El arquero de Swansea hizo su debut en el Estadio Maracaná en La Roja adulta, mostrando la solidez que viene mostrando en el fútbol inglés. No tuvo responsabilidad en la derrota.

El motivo de la ausencia de Cortés y Castellón

En Chile el titular venía siendo Brayan Cortésy su primera alternativa era Gabriel Castellón. Tras la salida de Ricardo Gareca de la banca de Chile, también salieron las dos principales opciones como arqueros del Tigre.

Los nominados por Nicolás Córdova para ubicarse bajo los tres palos fueron Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Vicente Reyes. En la previa al partido con Uruguay, el DT explicó por qué dejó fuera a los arqueros de Peñarol y Universidad de Chile.

“Sin dudas que tenemos muy buenos arqueros de cara al futuro. No descartamos a nadie, la lista de seguimiento estuvo Brayan Cortés que venía de no jugar en Colo Colo y recién transferido a Uruguay, Castellón venía con un buen presente, pero se lesionó“, indicó Córdova. De esta manera, dejó en claro que podrían volver a futuro.

Brayan Cortés venía siendo el titular de Chile. Imagen: Photosport

Más allá de los casos de Cortés y Castellón, Nicolás Córdova explicó que hay otros porteros jóvenes que están siguiendo y que podrían llegar a la selección adulta en un futuro no muy lejano.

“Seguimos a (Vicente) Bernedo y a otros chicos. Están los de la Sub 20, Sebastián Mella e Ignacio Sáez. Hay buen material para trabajar y es importante que ellos estén en ligas que se puedan potenciar. Ellos tienen una carrera muy larga todavía, seguramente eso es algo muy positivo para seguir proyectándolos“, cerró Córdova sobre los arqueros.