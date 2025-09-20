Lawrence Vigouroux una vez más tuvo un buen partido en el Swansea City, pero su equipo otra vez perdió puntos a última hora en la Championship de Inglaterra. Esta vez, se quedó sin nada en la visita al Birmingham City en un partido válido por la 6° fecha de la segunda categoría en aquel país.

El seleccionado chileno tuvo mucha acción en esta visita al cuadro azul, que atosigó como pudo al cuadro de Vigouroux. En el minuto 15, el portero chileno-inglés tomó con seguridad un remate de Jay Stansfield. El cuadro galés pudo celebrar, pero el gol de Zan Vipotnik que no contó por una posición de adelanto del “9”.

Ocho minutos más tarde, en los 23′, el partido tuvo un gran achique de Vigouroux ante el atacante alemán Marvin Ducksch, quien tenía mucho espacio para definir bien tras ganarle el quién vive a Cabango, quien tuvo un partido muy débil.

El gran achique de Lawrence Vigouroux ante Marvin Ducksch en la derrota vs Birmingham City. (Captura YouTube).

Ducksch no pudo vencer la salida del seleccionado chileno, quien jugó sus dos primeros partidos por las Eliminatorias de la Conmebol en la derrota ante Brasil y el empate sin goles contra Uruguay. También tuvo algo de suerte en este compromiso. Y otra vez estuvo involucrado el portador de la jineta de su equipo.

En los 27′, una pelota peligrosa se desvió en Cabango, pero afortunadamente el rebote fue a dar mansito a los guantes de Vigouroux. Cerca del final de la primera parte, el meta de 31 años se apoderó de un balón englobado tras un córner para proyectar total seguridad a sus compañeros.

ver también Vigouroux lo pasa pésimo en Inglaterra tras su debut en la Roja: ¡le empatan a su equipo en los 90’+7!

Vigouroux no puede atajar el cabezazo de Dykes y el Swansea pierde en Inglaterra

Lawrence Vigouroux y el Swansea sufrieron un golpe más doloroso que el de la fecha anterior en la segunda división de Inglaterra. Pero de todas maneras muy similar, pues el rival pudo anotar en el tiempo agregado. Esta vez, fue en el cuarto y mediante un cabezazo.

Fue del escocés Lyndon Dykes, quien le ganó el salto a Cabango y ubicó la pelota en un lugar imposible para Vigouroux. El “5” no podía creer otro gol sobre la hora en contra y reaccionó para evidenciarlo en el césped. Lo golpeó varias veces con esa frustración de quien tropieza dos veces con la misma piedra en poquísimo tiempo.

Vigouroux y su estéril reacción para el gol del Birmingham City. (Captura).

“Es un triunfo merecido, ganamos con un lindo gol y lo hicimos muy bien. Creamos algunas ocasiones dentro del área en el partido. Realmente ganamos merecidamente”, dijo con satisfacción el director técnico del Birmingham City, Chris Davies.

Así las cosas, el Swansea sufrió un golpe en sus intenciones por pelear en la parte alta de la tabla de posiciones. Pero el camino en la Championship es demasiado largo como para rendirse. Van seis partidos jugados y los Cisnes han acumulado ocho puntos. Pero quedan 40 encuentros para que la fase regular termine. Una vida.

Así va el Swansea en la tabla de posiciones de la Championship en Inglaterra

