Jordhy Thompson sigue luchando en el complejo fútbol ruso para ayudar a su equipo a realizar una buena campaña. Sin embargo, el chileno recibió una pésima noticia.

Thompson ya lleva casi dos años en Orenburg, con altas y bajas. Jugar en Rusia no es para cualquiera y menos en tiempos donde el fútbol de ese país ha sufrido las consecuencias de la guerra con Ucrania, lo que le impide a sus equipos disputar competencias internacionales.

Thompson no lo pasa bien

En el inicio de la temporada 25/26, Jordhy Thompson ha demostrado todo el talento que lo hizo ser una de las grandes promesas de Colo Colo. El zurdo ha logrado tener regularidad y ser importante para su equipo con goles y asistencias.

ver también Jordhy Thompson está maravillado con su ídolo Alexis Sánchez en el Sevilla

Claro que Thompson no juega solo y el rendimiento colectivo de Orenburg ha estado lejos de las expectativas. El club suma seis partidos sin ganar por la Liga Premier de Rusia y se acercan de forma muy peligrosa a la zona de descenso directo.

En estos momentos, el equipo del chileno está en el 14° lugar con 7 puntos, solo un puesto sobre la zona roja. Si el torneo terminara ahora, deberían jugar la “promoción” para mantenerse en la máxima categoría del fútbol ruso.

Ante el complicado escenario, la dirigencia de Orenburg decidió sacar al entrenador Vladimir Slišković, quien le estaba sacando buen fútbol a Thompson. El equipo comunicó la decisión a través de sus redes sociales. “¡Damos las gracias a Vladimir por su contribución al desarrollo de nuestro club y le deseamos buena suerte!“, indicaron.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Jordhy Thompson está a la espera de un nuevo entrenador que le permita seguir con su crecimiento futbolístico a los 21 años. En la actual temporada el formado enColo Colo suma 11 partidos, con 4 goles y 1 asistencia. Fue elegido el mejor jugador de agosto de Orenburg.