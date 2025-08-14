Jordhy Thompson sigue su carrera en el fútbol ruso tras sonar con un regreso a la Liga de Primera en Chile, lo que finalmente no sucedió en el pasado mercado de fichajes.

Defendiendo al Orenburg, el formado en Colo Colo recientemente cumplió 21 años, en una paso por Europa que ha sido criticado también por su estado físico a comienzos de año.

Fue así que junto con el mensaje cumpleañero, el propio equipo del chileno incendió las redes sociales con un desubicado saludo, aludiendo a su forma física y hasta con emoji.

Jordhy Thompson y el mensaje de la polémica

Al cumplir sus 21 años y luego de polémicas por su estado físico, el Orenburg se mandó flor de embarrada aludiendo al físico de Jordhy Thompson. Los hinchas chilenos rápidamente captaron el mensaje y lo hicieron viral en redes sociales.

Junto a un emoji de hamburguesa y con un gorro a lo mexicano, el chileno recibió el saludo con la frase “Deseamos que Jordhy siga sonriendo, nos deleite con su juego y siempre se mantenga en forma. Feliz cumpleaños, Jordhy”.

Sin anotaciones y poco a poco sumando minutos en el elenco ruso, el canterano colocolino va tomando protagonismo en la liga de Rusia, ahora luciendo un mejor estado físico, pese al desatinado mensaje de su club.

En la actual temporada lleva tres partidos con el Orenburg, en la pasada disputó nueve en la liga y anteriormente 10, donde despachó un gol tras haber saltado desde Colo Colo en 2023.