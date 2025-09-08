Jordhy Thompson intenta encontrar la consagración definitiva en el fútbol ruso. Ha comenzado la temporada de muy buena manera, por lo cual recibió un bonito reconocimiento en Orenburg.

El formado en Colo Colo partió en el 2024 a Rusia en busca de continuidad y dejar en el pasado los problemas extrafutbolísticos. Claro que el torneo de aquel país no es sencillo y el zurdo ha vivido algunas dificultades en su aventura por ese torneo.

El premio que recibió Jordhy Thompson

El inicio de la temporada 2025-2026 en Rusia ha sido bueno en lo individual para Jordhy Thompson. Si bien los resultados no han acompañado a su club, el jugador de 21 años poco a poco demuestra las condiciones que lo hicieron una joven promesa en Colo Colo.

El rendimiento de Thompson no ha pasado desapercibido en el Orenburg y más allá del complicado momento del equipo, el jugador chileno recibió un importante reconocimiento debido a sus buenas actuaciones.

Orenburg premió a Jordhy Thompson como el mejor jugador del mes de agosto. El propio futbolista compartió este lindo momento en sus redes sociales, donde luce muy feliz posando con el galardón que lo acredita como el más destacado de su equipo.

“Gracias a la gente de Oremburgo por elegirme el mejor jugador del mes. Vamos a seguir dando todo por esta camiseta”, escribió Thompson en sus redes sociales. El zurdo jugó 5 partidos durante agosto, periodo en el cual anotó 3 goles y entregó 1 asistencia.

Orenburg está en el 12° lugar de la liga de Rusia, con 7 puntos en 7 partidos. En este torneo descienden el 15°y el 16°, mientras el 13° y 14° juegan una eliminatoria por no perder la categoría. Jordhy Thompson intentará salvar a su equipo del “fantasma de la B”.