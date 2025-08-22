Cuando ocurre un hecho positivo en la vida de los seres humanos tras el nacimiento de un hijo, se dice popularmente que este retoño llegó “con la marraqueta bajo el brazo“, pues precisamente eso ocurrió con Jordhy Thompson.

A poco menos de dos meses del nacimiento de su hijo Valentín, junto a su pareja Camila Sepúlveda, el delantero surgido en la cantera de Colo Colo tuvo un esperado reencuentro con las redes en el Orenburg, por la Premier League de Rusia.

Jordhy Thompson rompe sequía goleadora en Rusia

La última vez que el antofagastino convirtió en el Viejo Continente fue el 29 de abril de 2024, en la derrota por 1-2 ante el Rostov. Pasaron 480 días, o también dicho 16 meses para que volviera a reencontrarse con las redes en esta competición.

Jordhy Thompson fue titular como el único delantero del Orenburg en su duelo ante Akhmat por la Premier League rusa, y en la primera pelota que tocó en el juego, en el minuto 1, pudo abrir el marcador tras recibir un centro rasante en área chica y definir como ‘9’.

Y sobre el final del primer tiempo volvió a aparecer el delantero chileno. En los 45′ recibió por derecha un pase en profundidad y definió de forma ajustada para poner el 2-0 parcial, que al final de poco sirvió, pues el rival remontó y terminó por igualar el pleito por 2-2.

Con esta igualdad, luego de seis jornadas de la Premier League de Rusia, el Orenburg de Thompson se ubica en el 10° puesto de la Tabla con seis puntos, en base a una victoria, tres empates y dos derrotas.

Los números del chileno en esta temporada

En el inicio de la campaña 2025-26 en el gigante europeo, Jordhy Thompson registra un total de 204 minutos en cancha durante cinco juegos, de los que fue titular sólo en el último, donde anotó este doblete.

¿Cuándo volverá a jugar Orenburg?

El equipo del antofagastino verá acción por duplicado la próxima semana. Este martes 26 de agosto jugará por la Copa de Rusia ante el Zenit, desde las 11:30 horas (de Chile). Luego, el sábado 30 volverá a ser local para recibir al Rubin Kazan por la Premier League rusa, a las 7 de la mañana.