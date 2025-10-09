Marcelino Núñez habla por primera vez de su polémico fichaje y pone como ejemplo a la UC: “Soy de…”

El fichaje más polémica del siempre competitivo Championship inglés lo protagonizó el volante chileno Marcelino Núñez, quien pasó de Norwich City a Ipswich Town, equipos que son archirrivales.

El equipo que estuvo en la temporada pasada en la Premier League la temporada pasada pagó cerca de 13.5 millones de dólares por la carta del chileno, quien de a poco empieza a sumar minutos en su nuevo club.

Núñez el pasado fin de semana fue el centro de atención en el ascenso inglés, porque Ipswich Town le ganó como local precisamente a Norwich por 3-1, y los fanáticos de los Canarios mostraron camisetas quemadas del jugador nacional.

Marcelino Núñez habla por primera vez de su polémico fichaje en Inglaterra

Marcelino Núñez rompió el silencio y por primera vez habló sobre su fichaje en el Championship, el cual no dejó contentos a los hinchas de Norwich.

“Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra. Soy de Chile… Si volviera a mi país y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente“, dijo en diálogo con Evening News.

Marcelino Núñez fue el fichaje estrella de Ipswich Town. (Photo by Harry Murphy/Getty Images)

Luego, el seleccionado nacional indicó que “si un equipo viene, quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovecharla… Llegar a Inglaterra fue un gran cambio, pero me adapté rápidamente. Llegué con la mentalidad de demostrar mi talento y ganarme un puesto en el once inicial, aunque muchas veces fue difícil estar lejos de casa”.

La idea de Marcelino Núñez es jugar por primera vez en la Premier League, situación que espera conseguir con Ipswich Town.