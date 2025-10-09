Campeón del mundo emociona a todos con su despedida a Miguel Ángel Russo: “Gracias por…”

El fútbol está de luto, debido a que este miércoles por la tarde se informó del sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

El director técnico murió a sus 69 años, luego de una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de próstata, la que no le impidió seguir dirigiendo hasta el final de sus días.

Miguel Ángel Russo tuvo un paso por el fútbol chileno, debido a que entrenó a Universidad de Chile en 1996 y la llevó a las semifinales de la Copa Libertadores.

ver también Más de 183 mil visualizaciones: El momento en que jugadores de Boca Juniors se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Russo

La emocionante despedida de Leandro Paredes a Miguel Ángel Russo

La partida de Miguelo, como le decían sus cercanos, impactó a todos los futboleros y uno de los mensajes más lindos tras su muerte lo escribió el volante Leandro Paredes.

El campeón del mundo con Argentina volvió a Boca Juniors en el presente semestre y alcanzó a ser dirigido por Russo, razón por la cual lo despidió con hermosas palabras.

Leandro Paredes se despidió de Miguel Ángel Russo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo“, escribió Paredes.

Boca Juniors le hará una multitudinaria despedida a Miguel Ángel Russo en La Bombonera, donde será homenajeado por los hinchas Xeneizes.