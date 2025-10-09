Es tendencia:
Argentina

Campeón del mundo emociona a todos con su despedida a Miguel Ángel Russo: “Gracias por…”

El entrenador de Boca Juniors murió la tarde de este miércoles luego de una larga y complicada lucha contra el cáncer de próstata.

Por Carlos Silva Rojas

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.
© Getty ImagesMiguel Ángel Russo murió a los 69 años.

El fútbol está de luto, debido a que este miércoles por la tarde se informó del sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

El director técnico murió a sus 69 años, luego de una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de próstata, la que no le impidió seguir dirigiendo hasta el final de sus días.

Miguel Ángel Russo tuvo un paso por el fútbol chileno, debido a que entrenó a Universidad de Chile en 1996 y la llevó a las semifinales de la Copa Libertadores.

La emocionante despedida de Leandro Paredes a Miguel Ángel Russo

La partida de Miguelo, como le decían sus cercanos, impactó a todos los futboleros y uno de los mensajes más lindos tras su muerte lo escribió el volante Leandro Paredes.

El campeón del mundo con Argentina volvió a Boca Juniors en el presente semestre y alcanzó a ser dirigido por Russo, razón por la cual lo despidió con hermosas palabras.

Leandro Paredes se despidió de Miguel Ángel Russo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Leandro Paredes se despidió de Miguel Ángel Russo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo“, escribió Paredes.

Boca Juniors le hará una multitudinaria despedida a Miguel Ángel Russo en La Bombonera, donde será homenajeado por los hinchas Xeneizes.

