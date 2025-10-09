Impacto total ha generado la inesperada partida de Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años, dejó este mundo tras una larga batalla contra el cáncer. Lo que mantuvo al DT por varios días hospitalizado, y que en está última semana decidió estar junto a su familia mientras seguía su tratamiento.

Lamentable partida, que afecta al fútbol trasandino, y especialmente a Boca Juniors, su último club y que decidió tomar en un momento crítico para encaminarlo bajo la dirección de Juan Román Riquelme.

ver también Boca despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: así será su velorio

El DT se había transformado en uno de los más queridos del club y por lo mismo su fallecimiento impactó a todas las ramas de la institución. Inclusive a los jugadores de la reserva, que en pleno partido se enteraron de su deceso.

Así lo mostró ESPN, que transmitía el encuentro entre Boca Juniors y Belgrano. A los 37 minutos de la primera etapa, un auxiliar de la institución se acercó al cuarto árbitro para confirmar la lamentable noticia. Lo que provocó la rápida reacción del juez central.

Miguel Ángel Russo fue homenajeado por la U en 2023.

“El partido se suspende. El actual DT de Boca deja una huella imborrable”, indicó el relator del encuentro. La medida provocó un aplauso cerrado de los asistentes, y ambos equipos apoyaron la suspensión del partido. Registro que superó los 183 mil visualizaciones solo en X.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Gracias por enseñar con el corazón y dejar huellas que el tiempo no podrá borrar. Descansa como te mereces, te vamos a extrañar mucho”, comentó minutos más tarde Mariano Herrón, justamente el DT de la reserva de Boca y que mantenía contacto directo con Russo para la proyección de nuevos jugadores en el club.

¿Qué le pasó a Miguel Ángel Russo?

El entrenador de 69 años falleció el reciente miércoles 8 de octubre producto de un cáncer de próstata y vejiga. En 2017 se le detectó dicha enfermedad a Miguel Ángel Russo y de inmediato comenzó los respectivos tratamientos. Incluso esto no le impidió seguir con su pasión por el fútbol y continuó dirigiendo tanto en el extranjero como en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Su fanatismo por el fútbol llegó a tal punto, que cercanos indicaron que sus últimas horas las pasó viendo partidos y hasta con la indumentaria de Boca Juniors, el último club que dirigió.