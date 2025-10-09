“El último abrazo…”: El ex Colo Colo que sorprendió con emotiva despedida a Miguel Ángel Russo

Impacto mundial ha generado el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Lo que conmocionó a los hinchas de Boca Juniors y de todo el fútbol argentino.

Es que el cariño por el entrenador cruzó todas las fronteras. Desde River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Independiente, hasta clubes como el Real Madrid se sumaron a los mensajes en honor al adiestrador.

ver también “Tuvimos una etapa muy linda”: la pena de los históricos de la U por muerte de Miguel Russo

Por lo mismo, Boca Juniors decidió poner a disposición el Estadio La Bombonera para la última despedida a Russo. A su vez, se suspendió el partido de este sábado ante Barracas Central para honrar al DT que pasó sus últimos días enfocado en la dirección del elenco xeneize.

Ex Colo Colo sorprende con mensaje a Miguel Ángel Russo

Pero lo que llamó la atención en redes sociales fue un particular mensaje de un ex Colo Colo. Es que en Chile, Miguel Ángel Russo siempre estuvo más relacionado con la U, especialmente por aquella campaña de 1996.

Sin embargo, esto no impidió las muestras de cariño por su legado como entrenador. Lo que incluyó a un ex Cacique, que de forma inesperada homenajeó al entrenador trasandino.

Así fue como Matías de Los Santos honró a su querido DT y publicó un mensaje que sacó aplausos en redes sociales. “Me quedó con ese último abrazo y con todo lo que el fútbol nos permitió compartir. Fui un afortunado”, recalcó el central.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El defensor fue campeón en Millonarios junto con Miguel Ángel Russo. Aunque su último encuentro con el DT fue en su pasada por Atlético Tucuman. Momento que compartió en su Instagram a modo de homenaje.