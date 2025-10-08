Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años dejando una profunda tristeza entre sus seres queridos. Entre ellos, el grupo de jugadores que fue dirigido por él en Universidad de Chile.

El entrenador argentino tuvo un muy recordado paso por el Romántico Viajero en 1996. En aquel año, alcanzaron la semifinal de la Copa Libertadores, pero fueron eliminados con bastante polémica ante River Plate. Aquella derrota, Russo la calificó como la más dolorosa de su carrera.

Los recuerdos de Russo en sus dirigidos

Patricio Mardones estaba en la etapa final de su carrera en 1996. Sin embargo, la llegada de Miguel Ángel Russo marcó profundamente al otrora volante. Incluso, reveló que lo querían ir a visitar con Víctor Hugo Castañeda, pero la vida se lo llevó antes.

“Una pena, porque lo logré conocer en el poco tiempo que estuvimos. Compartimos cosas muy buenas y obviamente era un tipo muy directo, muy abierto, muy fútbol. De hecho hace unas semanas atrás le habíamos escrito con Víctor Hugo (Castañeda) para ir a verlo, nos había contestado nos invitaba a ver un partido de Boca. Sabíamos lo complicado que estaba, pero el gesto era tirarlo para arriba”, indicó Mardones a RedGol.

“Miguel es uno de los entrenadores que te dejan cosas. Cuando llegó a la U era un entrenador relativamente joven, pero muy rápido, muy vivo y argentino. Logramos hacer una linda campaña en Copa Libertadores, era muy pillo en el buen sentido. Yo siempre lo definí como un entrenador que en la semana era normal para trabajar, pero el fin de semana leía muy bien el partido y los cambios“, complementó Patricio Mardones.

Russo fue homenajeado por la U en 2023 antes de un amistoso con Rosario Central. Imagen: Photosport

Otro que conoció bastante a Russo en su etapa en la U, fue Cristián Castañeda. Scooby-Doo lamentó la muerte de quien era entrenador de Boca Juniors. Incluso, recordó la polémica semifinal ante River Plate y aseguró que les arrebataron la opción de ganar esa Copa Libertadores.

“Siempre que uno tiene buenos resultados, generalmente es todo más llevadero. Tuvimos una muy linda etapa, muy buena convivencia. La verdad es que fue una buena etapa en la carrera de todos. Nos robaron una Copa Libertadores y tuvimos muchas anécdotas. Era un tipo muy cabalero. Era un buen tipo, con mi hermano (Víctor Hugo) tenía buena relación hasta el día de hoy“, cerro Castañeda.