Boca despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: así será su velorio

La noticia que ninguno de los hinchas de Boca Juniors quería escuchar llegó este miércoles 8 de octubre. Después de varios días de incertidumbre y reportes preocupantes sobre su salud tras una hospitalización en casa, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

“Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”, informó el Xeneize.

El entrenador de 69 años enfrentaba un delicado momento de salud. Tras el partido que dirigió el pasado 21 de septiembre contra Central Córdoba, Russo fue hospitalizado por segunda vez en pocas semanas. Poco se supo de su estado, porque Boca asumió una política de silencio, pero la prensa daba preocupantes informaciones.

Ahora, el Xeneize lo despide. El club puso a disposición La Bombonera, donde los hinchas podrán decirle adiós a quien fue su DT en tres oportunidades. “Este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805“, informaron.

La despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Dentro del plantel de Boca Juniors, Leandro Paredes dejó el mensaje más extenso para Miguel Ángel Russo: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas”.

Ante este difícil momento, la Liga Profesional de Argentina decidió suspender el partido que tenía el Xeneize para este fin de semana, donde enfrentaría a Barracas Central el sábado 11 de octubre.