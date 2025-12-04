Jesús Goya, el presidente de Unión Española entre 1996 y 2001, abordó el triste presente del club hispano, que sentenció el segundo descenso de su historia y jugará el 2026 en la Primera B. El ex directivo dirigía UE cuando era club y mira desde fuera la frialdad de la actual sociedad anónima encabezada a la distancia por Jorge Segovia.

“Sé lo que se siente descender, porque cuando Unión bajó por primera vez yo era el presidente del club. No sé si era peor que ahora, pero lo que sí está claro es que en esa época la Segunda División era Siberia. No había plata de la televisión, no había nada“, dijo Goya a El Mercurio.

Agregó que “ahora hubo varias situaciones. Sería imprudente hablar del manejo del equipo, de las malas decisiones con algunos profesionales que se contrataron, porque no tengo todos los antecedentes. Pero sí creo que hay un tema que es incluso más grave. En mi época, la Unión era una institución sin fines de lucro, en que lo más importante eran los socios“.

Si es un negocio hay que cuidar a los clientes

“Hoy en un negocio, es una sociedad anónima, pero cuando uno tiene un negocio, lo primero es cuidar a los clientes. Y en el caso de la Unión los principales clientes son sus hinchas. El desinterés que hay de los hinchas por la dirigencia y el que hay por parte de los dirigentes de Unión hacia sus hinchas no podía llevar a nada bueno“, complementó.

Segovia, presidente de Unión Española, cuando estaba en Chile. Hoy es dueño telemático a la distancia.

Goya expone que “tiene que ver con la gestión. Yo estuve 15 años en España y llegué en marzo. Lo primero que hice fue ir a ver un partido de la Unión a Santa Laura, y me di cuenta que las relaciones entre dirigentes e hinchas estaban absolutamente rotas. Y pensé que eso no nos iba a llevar a nada bueno. La institución no estaba sólida”.

“Un día fui a Santa Laura a un almuerzo y homenaje que se hizo por los 50 años del subcampeonato de América. Fue una buena parte del plantel, pero no había un sólo dirigente de Unión. Más claro echarle agua. Lo que veo es frialdad“, sentenció Jesús Goya.

Faltando un partido para el final de la temporada, Unión Española ya descendió, último en la tabla con apenas 21 puntos en 29 partidos, con 6 triunfos, 3 empates y 20 derrotas.