Una imagen que se ve mucho en el Estadio Monumental es la de Carlos Caszely apoyando a Franco Garrido en los partidos del fútbol joven de Colo Colo. El nieto del Rey del Metro Cuadrado este año subió a la categoría Sub 18 y recurrentemente es titular.

El joven delantero, nacido en 2008, ha ido construyendo su camino en los pastos de Macul, con su abuelo como gran espectador y principal hincha. Ahora, el 9 de la Sub 18 dio un paso muy importante.

Colo Colo compartió fotos del entrenamiento de este jueves, en la previa del partido que tiene contra U. Española este sábado 8 de noviembre en la Liga de Primera. Entre las figuras del Cacique apareció el joven Franco Garrido, quien se sumó a la práctica del primer equipo.

Ha sido política de Fernando Ortiz, entrenador de los albos, ir incorporando a los jóvenes talentos a las prácticas. Nombres como Manley Clerveaux o Víctor Campos ya han sido utilizados por el DT y otros como Jerall Astudillo han sido citados y esperan su oportunidad.

Franco Garrido, nieto de Caszely, aparece en el entrenamiento de Colo Colo

Habrá que ver si la aparición de Franco Garrido en los entrenamientos del primer equipo se vuelve algo regular. Por ahora, la experiencia de seguro le servirá para el partido que debe disputar Colo Colo Sub 18 este viernes 7 de noviembre contra Huachipato en Talcahuano.

Hace un tiempo, Caszely le contó a RedGol sobre la preparación de su nieto. “No deja el estudio de lado, por obligación. Entrena en las mañanas, pero en la tarde tiene que ir al colegio. Tiene que estar bien, pues además debe prepararse para la vida, hay que ser muy profesional en todo aspecto”, aclaró.

