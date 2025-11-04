Se acerca fin de temporada en el fútbol chileno y con ello la definición de la Copa Chile. Eso sí, ya hay problemas para la gran final entre Huachipato y Deportes Limache.

Es que el conjunto tomatero tiene una denuncia de Deportes La Serena en su espalda. El rival al que goleó en semifinales acusó que no cumplieron con los minutos juveniles, mientras la defensa argumenta que tenía el respaldo de la ANFP para cubrir esa exigencia con Agustín Arce en la selección chilena.

Pues el escándalo tuvo una nueva arista, ya que inicialmente el partido se esperaba que se jugara en esta quincena de noviembre. Se esperaba, porque aún no hay oficialización de parte de la ANFP, donde se conoció nuevo remezón.

¿Qué pasa con la final de Copa Chile?

La final de Copa Chile entre Deportes Limache y Huachipato aún no tiene fecha definida, pero sí sede. El partido se jugará en el estadio Codelco El Teniente, inicialmente a mediado de mes de noviembre. Sin embargo, la denuncia contra los cerveceros alteró todo el plan de la ANFP.

Incertidumbre por la definición del torneo. /Photosport

Fue el periodista de Radio Pauta, Coke Hevia, quien en la red social X avisó que debido al “conflicto Limache/La Serena, no hay que descartar que la final de Copa Chile se atrase”.

Publicidad

Publicidad

Es que aún no hay veredicto oficial tras la acusación granate, que en el global perdió 8-1 ante Limache en semifinales, pero quiere clasificarse a la final acusando que el tomatero no cumplió con los minutos juveniles.

ver también Polémica en Copa Chile: Los 3 argumentos de Deportes Limache que destruyen la acusación de La Serena

Por ahora hay que esperar a que en Quilín salga humo blanco. Es que además del título de Copa Chile, el campeón agarrará cupo al Chile 4 de Copa Libertadores, con jugoso premio económico además de deportivo.