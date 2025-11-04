¿Se sumará La Serena? Rival de Coquimbo avisa tradicional pasillo por “homenaje y respeto”

Coquimbo Unido es campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia y le llueven elogios por su histórica campaña. A falta de cuatro fechas para terminar la Liga de Primera, solo saben de triunfos en la segunda rueda.

Por eso, el team de Esteban González quiere cerrar el año en alto y lucir su corona con más victorias. Ahí, asoman duros virales como Palestino, La Serena, U de Chile y Unión Española.

Con ese panorama por delante, alistan el Clásico con los granates en dos fechas más, pero antes otro partidazo en el horizonte pirata. Se trata de Palestino, donde avisaron ante la opción de homenajear al Barbón.

¿Le harán pasillo de campeón a Coquimbo?

Lucas Bovaglio, entrenador de Palestino, habló de la posibilidad de homenajear en La Cisterna al Coquimbo Unido campeón de la mano del tradicional pasillo de los jugadores.

Palestino quiere quitarle la racha al Pirata /Photosport

“No lo hemos hablado, pero creo que Coquimbo se merece el reconocimiento, es un justo campeón, con una temporada superlativa. Seguramente se hablará los proximos días”, partió diciendo el DT árabe.

En ese sentido, el estratega argentino dejó en claro que es partidario de realizar el acto para los piratas, ya que “me parece que es un homenaje y respeto al campeón del fútbol chileno, que se lo merece”.

Palestino y Coquimbo Unido se enfrentarán el sábado 8 de noviembre, a las 17:30 horas en el Estadio La Cisterna. Ahí, el Tino se juega la instancia del Chile 2, donde hoy se encuentra a tres puntos de U Católica.