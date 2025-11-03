Coquimbo Unido hizo historia este 2025 al coronarse campeón de la Liga de Primera por primera vez, y lo consigue con una campaña extraordinaria, restando aún cuatro fechas por jugar, con 65 puntos en 26 partidos jugados.

Es decir, el Coquimbo de Esteban González grita campeón con un 83,33% de rendimiento gracias a 20 triunfos, 5 empates y sólo una derrota. Esto a espera de los partidos restantes, claro, pero ya nadie le puede quitar el tesoro al Pirata.

Tras levantar el Huemul de Plata, Coquimbo Unido recibió un breve saludo de la Conmebol, quien espera a los aurinegros en Copa Libertadores por primera vez como campeón de Chile.

El saludo de Conmebol al campeón Coquimbo

“¡Felicitaciones Coquimbo Unido! Campeones por primera vez del campeonato chileno. ¡A celebrar!“, publicó la Conmebol en redes sociales junto a la foto del plantel en medio de los festejos junto al trofeo.

Coquimbo comenzó la primera fecha en el tercer puesto para transitar entre el podio hasta la octava jornada. para la novena fecha ocupó su peor casillero del año: quintos. De ahí retomó el tercer lugar para tomarse la punta en la 13° jornada, de forma definitiva hasta ahora. ¡Toda una locura!

Así las cosas, Coquimbo volverá a la Copa Libertadores después de décadas: su único registro es de la edición 1992, cuando clasificó como subcampeón 1991, temporada que vio coronarse campeón a Colo Colo en el escenario local e internacional.

Tampoco es menor que Coquimbo descendió a Primera B en 2020, consiguiendo inmediatamente el ascenso en 2021 para permanecer en el fútbol de honor desde el 2022. El año pasado ya había cumplido una buena campaña, pero tras el primer semestre y la salida de Luciano Cabral se desinfló. Este 2025 lo logró.