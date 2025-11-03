Coquimbo Unido logró sellar una campaña histórica con el título del fútbol chileno. Los dirigidos por Esteban González escribieron la página más dorada de su institución.

Los Piratas se habían escapado en la tabla de posiciones y solo parecía cuestión de tiempo que terminaran dando la vuelta olímpica. Pues bien, el día que finalmente desataron la fiesta en el norte chico llegó y toda la Región de Coquimbo vibró con su logro.

El registro que rompió Coquimbo

Coquimbo venció por 2-0 a Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Cecilio Waterman y Benjamín Chandía convirtieron en la jornada histórica. Ni siquiera debieron esperar el resultado de U. Católica, quienes cayeron ante O’Higgins.

El título de los Piratas no solo será recordado por ser el primero del club, sino que también por el gran rendimiento que han tenido a lo largo de todo el 2025. De hecho, todavía pueden ser el campeón con más puntos con el actual formato de torneo.

Uno de los grandes hitos que marcó el título de Coquimbo, tiene que ver con Esteban González. Con la coronación de este, la Liga de Primera vuelve a tener a un técnico chileno como campeón después de 9 años. Sí, hace rato que un nacional no daba la vuelta.

El último técnico chileno en ser campeón había sido Mario Salas en el torneo del segundo semestre del 2016. Después, ganaron el título Ángel Guillermo Hoyos, Pablo Guede, Beñat San José, Gustavo Quinteros, Ariel Holan, Cristian Paulucci, Gustavo Quinteros otra vez, Gustavo Álvarez y Jorge Almirón. Todos extranjeros.

“A comienzo de año es normal que surjan dudas por lo que podía hacer este grupo, yo se los dije y traté de que siempre mantuvieran la calma. A mí también me pasó, esta era la primera experiencia al mando de un equipo, entonces cuando uno trabaja y lo hace con honestidad lo demás llega solo“, indicó Esteban González. Salud campeón.