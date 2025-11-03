Cinco fechas antes del final de la temporada, Coquimbo Unido consagra el mejor año de su historia. Este domingo los Piratas se coronaron campeones de la Liga de Primera 2025, lo que los hace entrar en la historia del fútbol chileno y también les deja un jugoso premio.

El elenco dirigido por Esteban González alzó por primera vez el título de la máxima categoría de nuestro país. Con una campaña de ensueño, el elenco Aurinegro festeja en grande no sólo una copa inédita en las vitrinas del club, sino que también un monto millonario para sus bolsillos.

Tras lo ocurrido en el Estadio Francisco Sánchez Rumososo, se conocieron la cantidad de dinero que se aseguran los Piratas. Un botín o tesoro que cae de maravilla para un equipo que ha dado que hablar gracias a su tremendo rendimiento.

Coquimbo Unido se reparte el tesoro: millonario premio por ser campeón

Coquimbo Unido goleó por 3 a 0 a Unión La Calera y coronó su tremenda campaña con el título de la Liga de Primera. Los Piratas son los nuevos campeones del fútbol chileno, asegurando su lugar en la historia de nuestro país y un premio millonario para festejar el doble.

Coquimbo Unido logra un campeonato histórico que les deja un millonario premio económico. Foto: Photosport.

Según reveló el diario La Tercera, los Aurinegros se repartirán cerca de $300 millones de pesos por la obtención del torneo. “Un entendimiento que, dicen, tampoco tardó demasiado en conseguirse, en función de la óptima relación entre las partes“, explicaron.

Desde la dirigencia fijaron un incentivo del 30% de los premios en la presente temporada. “Es decir, utilizar una fórmula que retribuya la productividad. De hecho, la cifra se puede deducir del bono de US$ 1 millón que entrega la Conmebol a los monarcas de los torneos, si se mantiene el beneficio”, complementaron en el citado medio.

A eso se suman los montos que el plantel de Coquimbo Unido ha ido asegurando a lo largo de la campaña por victorias de local o visitante. Eso no es todo, ya que agregan que “en lo más llamativo, que en la calendarización deben marcar seis encuentros que les dan derecho a un premio doble. En la práctica, en todo caso, eligen cuatro, pues está consagrado que dos de ellos son los clásicos ante Deportes La Serena, con el que se dividen las simpatías en la región“.

Con esto, el elenco nortino celebra por todos lados luego de una jornada histórica. Más allá de los premios que caen bien en cualquier bolsillo, el plantel festeja una hazaña nunca antes vista en los Aurinegros.

Coquimbo Unido festeja un título y premios millonarios para un equipo que hizo méritos para merecerlo. Como en caricaturas, el Pirata salta en su pata de palo tras un 2025 de ensueño.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido ya es campeón y ahora se prepara para enfrentar las últimas fechas del torneo. Los Piratas verán acción este sábado 8 de noviembre cuando, desde las 17:30 horas, visiten a Palestino.

Así está Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

